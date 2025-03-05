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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:53
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Hüseyin Ş. idaresindeki 05 ABP 640 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Toptancılar Kavşağında Halil A'nın kullandığı 19 ABN 862 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Halil A. ile yanında bulunan aynı aileden Yusuf A, Asiye A. ve Hüna A. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yol, trafik polislerinin de yardımıyla araçların itilerek yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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