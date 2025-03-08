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        Çorum'da silahla 1 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:48
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        Çorum'da silahla 1 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlının emniyetteki ifadesinde, saldırı sonucu ölen Barış Can Özel ile husumetinin olduğunu, yaralamak için ayaklarına ateş etmek istediğini, öldürme kastının olmadığını, saldırıda yaralanan diğer kişilerle herhangi bir husumetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

        Çelik yelek giydirilen Hüseyin Can S'nin adliyeye çıkartıldığı anlarda polis ekipleri adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Zanlı, "Kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S. ise polis ekiplerince kent merkezinde yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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