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        Çorum'da firari hükümlü polis kovalamacasıyla yakalandı

        Çorum'da hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 03:46 Güncelleme: 09.03.2025 - 03:46
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        Çorum'da firari hükümlü polis kovalamacasıyla yakalandı
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        Çorum'da hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis kovalamacasıyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Zeki M'nin (27) saklandığı adresi tespit etti.

        Söz konusu adrese giden ekipleri, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi mevkisinde fark eden hükümlü kaçmaya başladı.

        Polis kovalamacası sonucu girdiği bir binanın bahçesinde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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