Çorum'da firari hükümlü polis kovalamacasıyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Zeki M'nin (27) saklandığı adresi tespit etti.

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