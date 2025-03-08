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        Çorum'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift tedaviye alındı

        Çorum'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:51
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        Çorum'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift tedaviye alındı
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        Çorum'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi Maden İş 4. Sokak'ta Abbas T'ye (92) ait müstakil evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Abbas T. ve eşi Suna T. (70), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan Hamamlıçayköy köyünde ise A.A'ya (72) ait bağ evinde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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