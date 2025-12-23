Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:11
        Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salondaki aktivasyon idmanının ardından 5'e 2 top kapma, dar alan ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleşti

        Antrenmana Pendikspor maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuz Gürbulak katılmadı.

        Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

