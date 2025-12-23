Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana Pendikspor maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuz Gürbulak katılmadı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.