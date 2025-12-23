Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salondaki aktivasyon idmanının ardından 5'e 2 top kapma, dar alan ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleşti
Antrenmana Pendikspor maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuz Gürbulak katılmadı.
Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
