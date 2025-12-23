MHP Osmancık İlçe Teşkilatından kurum ziyaretleri

MHP teşkilatı ardından, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ve İlçe Müftüsü Ferhat Koçak’ı makamlarında ziyaret ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

İlçedeki çalışmaların istişare edildiği görüşmenin ardından heyet, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile de bir araya geldi.

Dağ ve beraberindekiler, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü makamında ziyaret etti.

