        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca ilçesinde "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konferansı düzenlendi

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Öğrenci Yurdu tarafından "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:40
        Alaca ilçesinde "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konferansı düzenlendi
        Çorum'un Alaca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Öğrenci Yurdu tarafından "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konulu konferans gerçekleştirildi.

        KYK Alaca Öğrenci Yurdu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurdun konferans salonunda İlçe Müftüsü İsmail Karadavut ile İlçe Şube Müdürü Mustafa Karaca tarafından "Mübarek Üç Ayların Başlangıcı" konulu konferans düzenlendi. Konferansta, üç ayların manevi önemi ele alındı.

        Program kapsamında konferansa katılan öğrenciler arasında kura çekimi yapılarak 6 öğrencinin bir aylık yurt ücreti karşılandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere çiğköfte ikram edildi ve "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu kitap hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

