Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 08:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 15-22 Aralık tarihlerinde çalışma gerçekleştirildi.

        Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakaladı.

        Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ambulans değil alyans!
        Ambulans değil alyans!
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma

        Benzer Haberler

        Çorum'da aranan 8 kişi yakalandı
        Çorum'da aranan 8 kişi yakalandı
        Çorum'da 300'den fazla kadın, girişimcilik için akademik destek aldı
        Çorum'da 300'den fazla kadın, girişimcilik için akademik destek aldı
        Çorum'da prostat cerrahisinde lazerli tedavi hizmeti başladı
        Çorum'da prostat cerrahisinde lazerli tedavi hizmeti başladı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kadın girişimcinin azmi: 11 mandayla başladı, siparişlere yetişemez hale ge...
        Kadın girişimcinin azmi: 11 mandayla başladı, siparişlere yetişemez hale ge...
        Sungurlu'da sıcak asfalt mesaisi gece-gündüz devam ediyor
        Sungurlu'da sıcak asfalt mesaisi gece-gündüz devam ediyor