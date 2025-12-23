Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bağımsız belediye meclis üyeleri Adanır ve Demir, AK Parti'ye katıldı

        Çorum'da bağımsız belediye meclis üyeleri Serkan Adanır ve Sinan Demir, AK Parti'ye katıldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 10:08
        Çorum'da bağımsız belediye meclis üyeleri Adanır ve Demir, AK Parti'ye katıldı
        Çorum'da bağımsız belediye meclis üyeleri Serkan Adanır ve Sinan Demir, AK Parti'ye katıldı.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bir süredir bağımsız olarak görev yapan Adanır ve Demir'e AK Parti rozeti taktı.

        Açıklamada, yeni katılımlarla birlikte Cumhur İttifakı'nın Belediye Meclisindeki üye sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aşgın, Adanır ve Demir'e başarı dileklerini iletti.

        Aşgın, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, şehrimizin daha da gelişmesi ve daha yaşanabilir bir şehir olması noktasında Belediye Meclisi'nde daha aktif rol almak ve bizlere güç vermek adına AK Parti çatısı altında devam etmeye karar verdiler. Bu kararlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum."

        Demir de Çorum için "aşkla" çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

        Adanır ise yaklaşık 10 aydır bağımsız olarak görev yaptığını belirterek, "Her yeni güne hizmet etmek için uyanan bir Belediye Başkanımız olduğunu gördüm. Muhalefet etmektense bu yükü birlikte taşımak, omuz vermek istedim." ifadelerini kullandı.

