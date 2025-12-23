Habertürk
        Çorum'da "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı

        Çorum'da "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı

        Çorum'da Teknokent ev sahipliğinde "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:12
        Çorum'da "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı
        Çorum'da Teknokent ev sahipliğinde "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı.

        Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Teknokent binasında düzenlenen panelde kamu, sanayi ve girişimcilik ekosistemi bir araya geldi.

        Çorum Teknokent Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 2025'te Çorum Teknokent bünyesine 17 yeni firma katıldığını, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda 190 milyon liralık ciroya ulaşıldığını ifade etti.

        Çorum Teknokent'te faaliyet gösteren toplam firma sayısının 46'ya ulaştığını belirten Haboğlu, doluluk oranının yüzde 100'e yakın seviyede olduğunu vurguladı.

        Firma başvurularında kimsenin geri çevrilmediğini, sunulan Ar-Ge projesinin bağımsız hakemlerce olumlu değerlendirilmesi sonrasında firmalara yer tahsisine devam edildiğini ifade eden Haboğlu, "Bu veriler, Teknokent'e olan yoğun ilgiyi ve bölgenin Ar-Ge potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından panele geçildi.

        Panelde yazılım, sağlık teknolojileri, makine imalatı, kimya, tarım ve eğitim teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalar, Ar-Ge projelerini ve yenilikçi çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

        Açıklamada, panelin firma temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyası arasında bilgi paylaşımı ve yeni iş birlikleri açısından önemli bir platform oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Panel, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine önemli katkı sağlayacaktır. Benzer etkinlikler önümüzdeki dönemde de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Panele, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum OSB Müdürü Özgür Yalçın ve KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

