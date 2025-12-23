Çorum'da "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı

Çorum'da Teknokent ev sahipliğinde "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı.

Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Teknokent binasında düzenlenen panelde kamu, sanayi ve girişimcilik ekosistemi bir araya geldi.

Çorum Teknokent Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 2025'te Çorum Teknokent bünyesine 17 yeni firma katıldığını, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda 190 milyon liralık ciroya ulaşıldığını ifade etti.

Çorum Teknokent'te faaliyet gösteren toplam firma sayısının 46'ya ulaştığını belirten Haboğlu, doluluk oranının yüzde 100'e yakın seviyede olduğunu vurguladı.

Firma başvurularında kimsenin geri çevrilmediğini, sunulan Ar-Ge projesinin bağımsız hakemlerce olumlu değerlendirilmesi sonrasında firmalara yer tahsisine devam edildiğini ifade eden Haboğlu, "Bu veriler, Teknokent'e olan yoğun ilgiyi ve bölgenin Ar-Ge potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.