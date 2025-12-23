Çorum'da buğday yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sungurlu ilçesi Tuğcu köyünde İ.İ. yönetimindeki 34 RPD 98 plakalı tır, viraja girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Tırda yüklü olan buğday tarlaya saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
