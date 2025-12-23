Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da buğday yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:14
        Çorum'da buğday yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sungurlu ilçesi Tuğcu köyünde İ.İ. yönetimindeki 34 RPD 98 plakalı tır, viraja girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Tırda yüklü olan buğday tarlaya saçıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

