        Çorum Haberleri

        Çorum'da çiftçilere çilek fidesi ile ceviz fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:21
        Çorum'da çiftçilere çilek fidesi ile ceviz fidanı dağıtıldı
        ÇORUM(AA) - Çorum’un İskilip ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibe destekli çilek fidesi ile ceviz fidanı dağıtıldı.

        İskilip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında temin edilen 119 bin 40 çilek fidesi ile 7 bin 140 ceviz fidanı, törenle 30 çiftçiye teslim edildi.

        Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan törende yaptığı konuşmada, çilek ve ceviz yetiştiriciliğinin İskilip'in ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını bildirdi.

        Polat, coğrafi işaret tescilli İskilip çileği ile ilçenin bu alanda önemli bir üretim merkezi haline dönüştüğünü vurguladı.

        Çileğin taze ve kurutulmuş olarak katma değer oluşturduğunu aktaran Polat, desteklerin devam edeceğini kaydederek, "Artık kendi çilek fidemizi kendimiz üreten bir ilçe haline gelmemiz gerekmektedir. Çiftçilerimizin üretimlerini artırarak sürdürmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Programa Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır ve Ziraat Odası Başkanı Adem Efe de katıldı.

