        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Belediyesinden DEAŞ operasyonunda tutuklanan personele ilişkin açıklama

        Çorum Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Çorum'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli ile ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:21
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belediye personeli N.B'nin polis ekiplerince 16 Aralık'ta gözaltına alındığı belirtildi.

        Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan N.B'nin belediyede tekniker olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "N.B. hakkında yürütülen adli soruşturma doğrultusunda belediye mevzuatı ve kamu hizmetinin gereklilikleri çerçevesinde idari işlem başlatılmış, zanlı gözaltına alınmasının akabinde açığa alınmıştır. Söz konusu personel, 29 Temmuz 2013'te KPSS merkezi yerleştirme yoluyla Çorum Belediyesinde göreve başlamış ve 12 yıldır görev yapmaktadır. Çorum Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ilkesine, yargı mercilerinin kararlarına ve kamu düzenine azami hassasiyet göstermekte, adli ve idari süreçleri ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde titizlikle yürütmekteyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

