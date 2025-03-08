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        Çay ocağına pompalı tüfekle saldırıda şüpheli yakalandı

        ÇORUM'da çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıp, 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Hüseyin Can S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:53 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:55
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        Çay ocağına pompalı tüfekle saldırıda şüpheli yakalandı
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        ÇORUM'da çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıp, 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Hüseyin Can S. (35) yakalandı.

        Olay, 6 Mart akşamı Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Can S., çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Çay ocağında bulunan 5 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Barış Can Özel, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., dün akşam saatlerinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Can S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

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