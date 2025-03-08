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        Dilenen kadınlar yakalanmamak için camiye girip, namaza durdu

        ÇORUM'dadilenen 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için camiye girip, namaza durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:05
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        Dilenen kadınlar yakalanmamak için camiye girip, namaza durdu
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        ÇORUM'dadilenen 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için camiye girip, namaza durdu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi Hamit Camisi önünde meydana geldi. Dilencilik yapan yabancı uyruklu 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için koşarak camiye girdi. İçeriye giren kadınlar, namaz kılmaya başladı. Kendilerini bekleyen zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 kadının üzerinde yapılan aramada dilencilikten elde edilen paralara el konuldu, kadınlara idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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