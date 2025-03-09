Çorum'da asayiş uygulamasında silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorum'da asayiş uygulamasında uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.
Çorum'da asayiş uygulamasında uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimde 462 araç ve 1182 kişinin GBT kaydı kontrol edildi.
Yapılan aramalarda 3 tüfek, 3 tabanca, 158 mermi ve 61 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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