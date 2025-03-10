Dodurga'da öğretmenler öğrencilere hurma dağıttı

"Hurma, ramazan ayının simgelerindendir. Kültürümüzün ayrılmaz bir unsuru haline gelen hurma, çocuklarımızın da severek tükettiği bir atıştırmalıktır. Öğretmenlerimiz bu tür bir etkinlikle öğrencilerimize ramazan ayının heyecanını yaşatmışlardır" dedi.

Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğretmenleri, ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerine iftarlık hurma hediye etti.

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