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        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Çorum ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:35
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        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
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        Çorum ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Osmancık ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü törenle kutlandı.

        Osmancık İmam Hatip Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Kenan Saygılı, törende yaptığı konuşmada, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını söyledi.

        Saygılı, Ersoy'un sadece İstiklal Marşı şairi olarak değil, aynı zamanda milli mücadeleyi dizelere döken ve yeni nesillere örnek olması gereken bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

        Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuduğu oratoryo gösterisi sunduğu törende, şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Stajyer Kaymakam Emir Osman Gökçe, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Tombul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı.

        -Bayat

        Bayat Atatürk İlkokulunda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirdi.

        Törende ayrıca milli şairin hayatı öğrencilere anlatıldı.

        -Oğuzlar

        Oğuzlar ilçesinde 100. Yıl Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleşti.

        Oğuzlar İKaymakamı Tayfun Yılmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçe idare amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve Oğuzlar halkının katılımıyla gerçekleşen çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.

        Daha sonra Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda, Oğuzlar Ortaokulu öğrencileri oratoryo sahneledi.

        Programın ardından, protokol üyeleri, düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        -Kargı

        Kargı’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. Yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü vesilesi ile tören düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu’nda Kargı Fen Lisesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar tarafından veridi.

        -Dodurga

        Dodurga Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

        Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, törende yaptığı konuşmada, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 104 yıl önce yazdığı İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

        Özüdoğru, "İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu ve vatan sevgisini nesilden nesle aktarmaktadır. 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'mız, bugün de bizlere rehber olmaya devam ediyor. Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

        İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya tarafından verildi.

        Törende öğrenciler oratoryo sundu.

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