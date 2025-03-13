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        GÜNCELLEME - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:32
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        GÜNCELLEME - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        OSB 16. Cadde'de bulunan bir gıda firmasına ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye ederken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi.

        - Çorum Valisi Çalgan: "Yangın kontrol altına alındı"

        Yangın alanında incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, basın mensuplarına, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

        İhbar ile birlikte yangına Çorum Belediyesi ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye araçları ile hemen müdahale edildiğini belirten Çalgan, "İlk ihbar ile birlikte yangına 7 itfaiye aracı müdahale etti. Ayrıca özel şirketlere ait tankerler de yangın alanına sevk edildi. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Bir kişi de panik atak nedeniyle rahatsızlandı. 2 vatandaşımız Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki vatandaşımız da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi. " dedi.

        Çalgan, soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, "Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığından teknik heyet davet ettik. Bu ekip yarın yanan fabrika binasında incelemelerine başlayacak." ifadesini kullandı.

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