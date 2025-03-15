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        Çorum'dan Suriye'deki savaş mağdurları için 1 tır gıda malzemesi yola çıktı

        Çorum'da Kafkas Kültür Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince temin edilen 1 tır gıda malzemesi, Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:09
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        Çorum'dan Suriye'deki savaş mağdurları için 1 tır gıda malzemesi yola çıktı
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        Çorum'da Kafkas Kültür Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince temin edilen 1 tır gıda malzemesi, Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurlandı.

        Kafkas Kültür Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 600 ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerini taşıyan tır, Çorum Gıda Toptancılar Sitesi'nden yola çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Burhan İlhan, "Çerkez Sürgünü" ile savaşı, acıyı, toplama kamplarını ve soykırımı yaşamış bir halkın çocukları olarak, Suriye'de, Gazze'de yaşanan trajediyi çok daha derinden hissettiklerini bildirdi.

        Bu nedenle Suriye'deki savaş mağdurlarının yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirten İlhan, "Çorumluların kampanyamıza desteği sürerken, yıllardır Çorum’daki kardeşlerimize gıda yardımında bulunan Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çok kıymetli bir desteğiyle karşılaştık. Bugün burada yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini görüyor, bu değerli yardımı sahiplerine ulaştıracak aracı uğurluyoruz. Bu yardımlar, 600 ailenin bir aylık gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Çorum Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özdoğan ise kentteki Suriye uyruklu vatandaşlarla yıllardır yardımlaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yıllardır ramazan ayını vesile kılarak yardımlaşıyoruz. Bu yıl yaralarını sarmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmak bizlere ayrı bir mutluluk vermiştir. Paylaştığımız dünyalıklar bizdeki emanetlerdir. Asıl sahibi Yüce Yaradan'dır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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