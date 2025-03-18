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        Çorum'da silahlı kavgada iş yeri ve otomobilde hasar oluştu

        Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 06:46 Güncelleme: 18.03.2025 - 06:46
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        Çorum'da silahlı kavgada iş yeri ve otomobilde hasar oluştu
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        Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

        Buharaevler Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışma sırasında, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir otomobil ile iş yerinde hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerden K.C'nin Selçuk 25. Sokak'taki ikametinin müştemilat kısmında bir otomatik av tüfeği, bodrum kısmında ise 112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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