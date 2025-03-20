Bayatlı bilek güreşçileri bölge müsabakalarından madalyalarla döndü

Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, 17-19 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına da 5 temsilci ile katılarak Çorum'u temsil edecek.

Bölge müsabakalarında Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, Genç B Erkek ve Genç B Kız kategorilerinde 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Müsabakaları 17-19 Mart'ta Zonguldak'ta yapıldı.

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