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        Bayatlı bilek güreşçileri bölge müsabakalarından madalyalarla döndü

        Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, bölge müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:46
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        Bayatlı bilek güreşçileri bölge müsabakalarından madalyalarla döndü
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        Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, bölge müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Müsabakaları 17-19 Mart'ta Zonguldak'ta yapıldı.

        Işıklar Spor Salonu'ndaki müsabakalara 13 ilden 400 sporcu katıldı.

        Bölge müsabakalarında Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, Genç B Erkek ve Genç B Kız kategorilerinde 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

        Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, 17-19 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına da 5 temsilci ile katılarak Çorum'u temsil edecek.

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