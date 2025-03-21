Çorum'da "Köklerinden Geleceğe Okulum" projesi başladı

Çorum'da öğrencilerin, okullarının isimlerinin içeriğini öğrenmeleri için "Köklerinden Geleceğe Okulum" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İçimizdeki Hikayeyi Keşfediyoruz" sloganıyla başlatılan proje ile öğrencilerin eğitim gördükleri okulların isimlerinin içeriğini öğrenerek geçmişle gelecek arasında bağ kurmalarını sağlamalarının hedeflendiği belirtildi.

Okulun kültürel değerlerinin, bölgenin veya toplumun kültürel mirasının parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu değerleri öğrenmek ve korumak, kültürel zenginliğimizin devamlılığı için önemlidir. Kültürel değerleri öğrenmek ve yaşatmak, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde yer verilen erdem-değer-eylem çerçevesine uygun olarak aklıselim, kalbi selim, zevki selim nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla 'Köklerinden Geleceğe Okulum Projesi' hazırlanmıştır.

Proje ile öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde okullarının isimlerinin kaynağını araştıracaklar ve okulun tarihçesi ile ilgili video hazırlanması, sunumlar yapılması gibi çeşitli etkinliklerle edindikleri bilgilerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Mart ayında okullarımızda başlatılan proje haziran ayında yapılacak değerlendirme çalışmaları ile sona erecek ve okullarımızın isimlerinin kaynakları ve tarihçeleri ile ilgili önemli bir arşiv elde edilmiş olacaktır."