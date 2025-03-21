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        Çorum'da kadının bıçakla öldürülüp ateşe verilmesiyle ilgili damadı gözaltına alındı

        Çorum'un Kargı ilçesinde kayınvalidesini öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla damadı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:20
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        Çorum'da kadının bıçakla öldürülüp ateşe verilmesiyle ilgili damadı gözaltına alındı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde kayınvalidesini öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla damadı gözaltına alındı.

        Hatice Kış'ın (76) Akkise köyündeki evinde 13 Mart'ta 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi ve cenazesinin ateşe verilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kış'ın kızının dini nikahlı eşi M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, evden aldığı altınları gömdüğü yeri de jandarma ekiplerine gösterdiği, ekiplerin altınları gömüldüğü yerden çıkardığı öğrenildi.

        Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, 13 Mart'ta teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaşmıştı. Ekiplerce yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin yakıldığı, şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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