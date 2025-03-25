Çorum'da çıkan örtü yangını söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çam ağaçlarının olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Figani köyü mevkisinde Çorum-Amasya kara yolu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

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