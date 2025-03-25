Çorum'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Figani köyü mevkisinde Çorum-Amasya kara yolu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
Köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çam ağaçlarının olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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