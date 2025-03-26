Çorum'da mühendis ailenin TKDK destekleriyle kurduğu fabrikalardan 25 ülkeye ihracat yapılıyor

KEMAL CEYLAN - Çorum'da mühendis ailenin 65 dekar arazideki elma bahçesiyle başlayan meyve üretimi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleriyle büyüyerek 25 ülkeye yaş meyve-sebze ihraç eden şirkete dönüştü.

İnşaat mühendisi Mustafa Ilıca, 2008'de yurt dışında inşaat sektöründe faaliyet gösterirken, babasından kalma Ovasaray köyündeki 65 dekar araziyi meyve bahçesine dönüştürdü. Fidanların büyüyüp meyve vermeye başlamasıyla 2013'te şirket kurup, 300 ton kapasiteli soğuk hava deposu yaptıran Ilıca, talebe yetişemeyince diğer işlerini bırakıp tamamen bu alana yöneldi.

Biri makine, diğeri elektrik elektronik mühendisi olan iki oğluyla tesisleşme sürecini başlatan Ilıca, bu dönemde Çorum'da faaliyete başlayan TKDK'den 2014'te hibe desteği alarak Çorum Organize Sanayi Bölgesine yaş meyve-sebze işleme tesisi ve 2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu kurdu.

Bir yandan da gıda fuarlarına katılarak kendine yeni pazarlar bulan Ilıca, bugüne kadar TKDK'den yaklaşık 1,5 milyon avro hibe desteği alarak, 3 milyon avro bütçeli 5 yaş sebze-meyve işleme tesisine sahip oldu.

Türkiye'de 35 ilden temin edilen yaş meyve-sebzeler, şirketin soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ve tesislerinde paketlenerek 25 ülkeye ihraç ediliyor. Mustafa Ilıca, AA muhabirine, bir aile şirketi olarak istikrarlı şekilde büyüdüklerini, bu süreçte TKDK'nin hibe desteklerinin kendileri için "maya" olduğunu söyledi. Yurt dışında inşaat sektöründeyken kendi memleketine yatırım yapmak istediğini belirten Ilıca, "Çocuklarımla birlikte aile şirketimizi geliştirdik. Soğuk hava depoculuğuna TKDK desteğiyle başladık 2014'te. Saraylım Tarım adı altında TKDK'den 4 kez destek aldık, yaklaşık 3 milyon avro civarında yatırım yaptık. Bunun yarısını hibe desteği aldık. Bu bize bir maya oldu. Bu sayede depoculuğa başladık." dedi. Her yıl Almanya'da, Rusya'da, İspanya'da, Dubai'de, Hong Kong'da büyük gıda fuarına katıldıklarını dile getiren Ilıca, "Bizim müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışı. Bir kısım da büyük market zincirlerine ürün veriyoruz. Toplam 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'da 5 fabrikamız var. Antalya ve Mersin'de 2 paketleme tesisi var. Türkiye'de 35 ilden ürün alıyoruz. Geçen yılki ihracatımız yaklaşık 50 bin ton. 25 ülkeye ihracat yaptık. Yaklaşık 15 milyon dolar civarında ihracatımız var." diye konuştu.