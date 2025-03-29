Çorum'da fabrikadaki patlamada yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kadıkırı köyü yakınlarında faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada fabrikada işçi olarak çalışan Ö.Ç. (25) ve M.K. (46) ile Afganistan uyruklu U.A. (24) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan U.A. buradaki müdahalenin ardından ambulansla Samsun'a sevk edildi.
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