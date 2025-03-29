Çorum'da, ramazan ayı boyunca teravih namazına giden 293 çocuk ödüllendirildi

Ramazan ruhunu çocuklara yaşattıklarını belirten Altınsoy, "Ramazan ayının coşkusunu, teravih namazının heyecanını beraber yaşayalım diye çocuklarımızı teşvik ederek camilere çağırdık. Ramazan boyunca camilerimize teravih namazı kılmaya gelen çocuklarımıza da bu akşam hediyelerini takdim ettik. Amacımız çocuklarımızı camiye çekebilmekti. Ramazan ayı boyunca teravih namazına iştirak eden çocuklarımıza bayram harçlığı dağıttık." dedi.

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