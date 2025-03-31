Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
A.Y. (22) ve M.F.Ç. (25), Çorum Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda tartıştıkları kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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