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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 00:03 Güncelleme: 31.03.2025 - 00:03
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        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        A.Y. (22) ve M.F.Ç. (25), Çorum Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda tartıştıkları kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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