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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Çorum'da, restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:39 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:47
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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Çorum'da, restoranda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranda 30 Mart'ta Mustafa D. (35) ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Nurettin Biçer'in (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çorum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden İlhami T. ve Abdulsamet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüsnü Rıza T. ve Hüsamettin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kavgada bıçakla yaralanan Mustafa D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Mustafa D, 30 Mart'ta Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranın sahibi eski patronu Hüsnü Rıza T. ile görüşmeye gitmiş ve iki taraf arasında tartışma çıkmıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer bıçakla, iş yeri sahibinin olay yerindeki akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T. ise darbedilerek yaralanmıştı.

        Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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