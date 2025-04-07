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        Çorum'da yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı

        Çorum'da çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 13 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:20
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        Çorum'da yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı
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        Çorum'da çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 13 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahkemelerce cinayet, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        24 Mart - 7 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda 13 kişi yakalanarak adli birimlere sevk edildi.

        Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

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