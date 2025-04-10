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        Osmancık'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:44
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        Osmancık'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Gür ve beraberindeki polis memurları, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Polis Haftası etkinlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğle namazı öncesi Yeni Cami'de şehit polisler için mevlit okutuldu, dua edildi.

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