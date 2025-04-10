Osmancık'ta Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Gür ve beraberindeki polis memurları, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'ı makamında ziyaret etti.

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