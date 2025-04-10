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        Kargı'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:18
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        Kargı'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz anıta çelenk sundu.

        Özyılmaz, Türk Polis Teşkilatı'n iki asra yakın bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, suçla mücadelede edindiği bilgi, deneyim, kullandığı araç gereç ve en üst teknolojiyle büyük başarılara imza atan teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın huzur ve güven kapısı olmaya devam edecektir." dedi.

        Daha sonra Mihrihatun Cami'sinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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