Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi kolundan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi kolundan yaralandı.

        D.K. (40), yürüyerek köyüne gittiği sırada İskilip kara yolundaki bir un fabrikası yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kolundan yaralanan D.K, köpeklerden kurtularak kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        D.K, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek

        Benzer Haberler

        Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
        20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı
        Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı
        Çalışır haldeki yem karma makinesine düşerek öldü
        Çalışır haldeki yem karma makinesine düşerek öldü
        Çorum'da zirai dondan etkilenen ceviz bahçeleri havadan görüntülendi
        Çorum'da zirai dondan etkilenen ceviz bahçeleri havadan görüntülendi