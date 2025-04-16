Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi kolundan yaralandı.
Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi kolundan yaralandı.
D.K. (40), yürüyerek köyüne gittiği sırada İskilip kara yolundaki bir un fabrikası yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kolundan yaralanan D.K, köpeklerden kurtularak kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
D.K, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
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