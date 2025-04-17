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        Çorum'da 11. Hitit Öğrenci Kongresi başladı

        Hitit Üniversitesince düzenlenen "11. Hitit Öğrenci Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:48
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        Çorum'da 11. Hitit Öğrenci Kongresi başladı
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        Hitit Üniversitesince düzenlenen "11. Hitit Öğrenci Kongresi" başladı.

        Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapılan kongrenin açılış töreninde, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri müzik dinletisi sundu.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, burada yaptığı konuşmada, kongrenin öğrencilerin kendi geleceklerinin temellerini atmaları anlamında önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da öğrenci kongrelerinde her yıl farklı birimi ön plana çıkardıklarını, bu yılki kongrenin ana temasının "Sağlık bilimleri" olduğunu belirtti.

        Kongrenin katılımcı sayısının bu yıl 508'e ulaştığını bildiren Kılıç, "Dört gün boyunca devam edecek oturumlarda 508 katılımcı sunum yapacak. Kongrede üniversitemizden 164, diğer üniversitelerden 171 olmak üzere toplam 335 bildirinin sunumu yapılacak. Farklı bilim alanlarından çok sayıda talep gördük. Kongreye yoğun ilgi ve katılım var. Tıp ve sağlık bilimleri alanında 95, iktisadi ve idari bilimlerden 90, fen ve edebiyat bilimlerinden 52, ilahiyattan 24, eğitim bilimlerinden 23, spor bilimlerinden 14, hukuk bilimlerinden 13 ve 12'şer bildiri de mühendislik ve güzel sanatlar bilimlerinden sunulacak. Bildirilerin 165'i lisansüstü düzeyinde." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, "Gençlerde yeni tehlike: Puff bar" konulu sunumunda, elektronik sigaraların zararları hakkında bilgi verdi.

        Kongre, 20 Nisan'a kadar çevrim içi düzenlenecek oturumlarla devam edecek.

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