Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak

Ligde aynı puanı sahip, ikili averajda, karşılıklı gol sayısında ve genel averajda eşit olan iki takımdan Ahlatcı Çorum FK, kaydettiği 47 golle 8'inci, Amed Sportif Faaliyetler ise 38 golle 9'uncu sırada bulunuyor.

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