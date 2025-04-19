Çorum'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
Çorum'da yol kenarına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.
Çorum’da yol kenarına devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.
Emrah A. (36) idaresindeki 38 AC 682 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ve eşi Gülnur A. (31) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı çift sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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