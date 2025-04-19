Çorum'da elektrik direğindeki patlama nedeniyle kablolar yola düştü
Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü.
Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü.
Çepni Mahallesi İskilip Caddesi'ndeki elektrik direğinde arıza nedeniyle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kopan kabloların yola düşmesi nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı.
YEPAŞ ekipleri, bölgede elektrik akımını keserek arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
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