Çorum'da araçtan yola düşen arı kovanları yediemin otoparkına kaldırıldı
Çorum'da kasisten geçen araçtan düşen kovanlar, belediye ekiplerince yediemin otoparkına kaldırıldı.
Çorum’da kasisten geçen araçtan düşen kovanlar, belediye ekiplerince yediemin otoparkına kaldırıldı.
Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi’nde bir araçtan kasisten geçtiği sırada 2 arı kovanı yola düştü.
İhbar üzerine caddeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Düşme sırasında kovandan kaçan arılar, bir süre sonra kovana geri döndü.
Arıcılık kıyafetleri giyen zabıta ekipleri, 2 arı kovanını araca alarak yediemin otoparkına götürdü.
Kovanların, sahibi bulunana dek yediemin parkında kalacağı bildirildi.
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