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        Çorum'da Ceviz Üreticileri Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin karşılandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde faaliyet gösteren Ceviz Üreticileri Birliğinin olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:44
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        Çorum'da Ceviz Üreticileri Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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        Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin karşılandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde faaliyet gösteren Ceviz Üreticileri Birliğinin olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

        Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi'nde tek liste halinde yapılan kongrede Oğuz Hantal, tekrar birlik başkanlığına seçildi.

        Genel kurulda ayrıca, yapılan tüzük değişikliğiyle birliğin adı Çorum Ceviz Üreticiler Birliği olarak değiştirildi.

        Kongreye, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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