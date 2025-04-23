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        Çorum'da çocuklar, Filistin'deki kardeşlerinin özgür kalması için balon uçurdu

        Çorum'da çocuklar, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'deki kardeşlerinin özgürlüklerine kavuşması için gökyüzüne balon bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:00
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        Çorum'da çocuklar, Filistin'deki kardeşlerinin özgür kalması için balon uçurdu
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        Çorum'da çocuklar, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'deki kardeşlerinin özgürlüklerine kavuşması için gökyüzüne balon bıraktı.

        Kent Meclisinin organizasyonuyla çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        "Özgürlük balonları Filistin için uçuyor" temalı etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinden balonlarla, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen çocuklar, "Özgür Filistin" sloganları attı.

        Hitit Üniversitesi öğrencisi Filistinli Mahmoud Salim, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de çocukların çok zor durumda olduğunu söyledi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların neşeyle oyunlar oynadığını belirten Salim, "Filistin'de çocuklar gökyüzüne bakıyor, barışı düşlüyor. Onlar da bizler gibi oynamayı, koşmayı hak ediyor." dedi.

        Filistinli çocukların yüzlerinin gülmesini istediğini dile getiren Salim, "Tüm çocuklar gibi onlar da barış içinde büyüsün. Bütün çocuklara iyi bayramlar dilerim." diye konuştu.

        Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkati çekerek, "Ancak günümüzde çocuklar çok şanslı değil. Dünyanın birçok coğrafyasında çocuklar sıkıntılar içinde. Gazze'deki çocuklar ise en sembol olan çocuklar. Biz bugün Türk bayrağımızın altında, tam bağımsız ülkemizde özgürce yaşarken, bayramımızı kutlarken, özellikle Gazze'deki çocuklar, kış aylarında açlık, soğuktan ölme tehlikesi altındaydı. Çocukların yine yaşam hakları tehdit altında." dedi.

        Türkiye'de çocukların bayramı özgürce kutlamaya devam edeceğini vurgulayan Yağbat, "Ancak biz Türk milletinin bir ferdi olarak, dünyanın herhangi bir yerinde zulüm, eziyet, tehlike altında olan, istismara uğrayan çocuklarımızı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından çocuklar 10'dan geriye sayarak ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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