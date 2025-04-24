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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:05
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Cemalettin Y. idaresindeki 19 TC 842 plakalı otomobil, Harmancık köyü yolu Seyricek mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü, eşi Zeliha Y. ve çocukları E.M.Y. (3) yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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