Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Cemalettin Y. idaresindeki 19 TC 842 plakalı otomobil, Harmancık köyü yolu Seyricek mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü, eşi Zeliha Y. ve çocukları E.M.Y. (3) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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