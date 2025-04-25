Kargı'da çeltik üreticilerine yüzde 50 hibe destekli yerli tohum dağıtıldı

Çorum’un Kargı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle 9 bin 680 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurum bahçesinde düzenlenen törende 121 çiftçiye yerli üretim sertifikalı çeltik tohumu verildi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, burada yaptığı konuşmada, yüzde 50 hibeli sertifikalı çeltik tohumu desteğinin, üreticilere maddi anlamda büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Hibe tohumların bölgenin kalkınmasına da fayda sağlayacağını dile getiren Coşkun,"Üreticiler bu proje sayesinde daha kaliteli tohumlara erişim sağlayarak verimliliklerini artırabilecek. Yerel tarım ürünlerinin kalitesinin yükselmesiyle daha geniş pazarlara ulaşma imkanı doğacağını öngörüyoruz." dedi.

Coşkun, üreticilere sertifikalı tohumun yanı sıra modern tarım teknikleri konusunda eğitim de verileceğini kaydetti.