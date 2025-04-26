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        Çorum'da 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı

        Çorum'da hırsızlık suçundan hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:02
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        Çorum'da 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
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        Çorum'da hırsızlık suçundan hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "birden fazla hırsızlık" suçlarından hakkında 47 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. (26), Ulukavak Mahallesi Tekceviz 21. Sokak'taki saklandığı adreste yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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