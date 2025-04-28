Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık'ta okul bahçesine kurulan serada kuşkonmaz yetiştirilecek

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle kurulan seranın açılışı yapılarak bin 800 kuşkonmaz fidesi dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık'ta okul bahçesine kurulan serada kuşkonmaz yetiştirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle kurulan seranın açılışı yapılarak bin 800 kuşkonmaz fidesi dikildi.

        Okul Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Osmancık'ta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi" kapsamında okul bahçesinde 400 metrekarelik sera kuruldu.

        DOKAP'ın 1 milyon 795 bin lira hibe desteğiyle oluşturulan seranın açılışında konuşan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, sera projesiyle hem öğrencilerin uygulamalı eğitim almasını hem de ilçede sera tarımının yaygınlaşmasına örnek oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

        Okul Müdürü Ahmet Saltık da serada yetiştirilen ürünlerin konserve olarak değerlendirileceğini belirterek, "Proje kapsamında yapılan seramız 400 metrekare olup içerisine bin 800 adet kuşkonmaz fidesi dikilmiştir. Üretilen kuşkonmazlar okulumuzun yiyecek içecek atölyesinde konserve yapılarak üretime sunulacaktır. Ayrıca seramızın bir bölümünde de dönemsel ürünler ve fide üretimi yapılacaktır." dedi.

        Programda halk oyunları gösterisinin ardından seranın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri serada fide dikimi gerçekleştirdi.

        Kaymakam Duman, sera projesine verilen destekten dolayı, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin'e plaket takdim etti.

        Programa, Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Rusya: Kırım müzakere konusu değil
        Rusya: Kırım müzakere konusu değil
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç a...
        Çorum'da tamir etmeye çalıştığı traktör üzerinden geçen 16 yaşındaki genç a...
        Çorum'da trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza
        Çorum'da trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza
        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapıp kaçt...
        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapıp kaçt...
        Çorum'da 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
        Çorum'da 47 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
        Buğlem bebeğin annesi, 19 ay sonra tahliye oldu
        Buğlem bebeğin annesi, 19 ay sonra tahliye oldu