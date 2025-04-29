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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:20
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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        N.Ü. (34) idaresindeki 34 RL 8834 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi sonunda bulunan İçeridere Bağları mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        Ters dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken, kaza yapan otomobil olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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