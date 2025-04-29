Çorum'da trafik kazasında anne ve kızı yaralandı

Kazada sürücü H.A. ile kızı A.A. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.A. idaresindeki 19 HN 110 plakalı cip, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'ta kontrolden çıktı ve park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

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