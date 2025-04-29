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        Türkiye Diyanet Vakfı, Çorum'da kurban bağış standı açtı

        Türkiye Diyanet Vakfı, Çorum'da kurban bağışlayacak vatandaşlar için stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:16
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        Türkiye Diyanet Vakfı, Çorum'da kurban bağış standı açtı
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        Türkiye Diyanet Vakfı, Çorum'da kurban bağışlayacak vatandaşlar için stant açtı.

        Saat Kulesi yanında açılan stanttı gezen Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım, geçen yıl Çorum'da 3 bin 254 vekaletle kurban bağışı yapıldığını söyledi.

        TDV’nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlediğini anlatan Yıldırım, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye’de 1003 şubede, yurt dışında da 149 ülkede faaliyet göstermektedir. İnsanlar arasında iyilik köprüsü vazifesi görmektedir. Vakıf olarak vekaletle kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlara aracı olmaktayız. Her sene olduğu gibi bu senede de vekaletle kurban bağışlarını kabul ediyoruz ve bu kapsamda Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bugün itibariyle standımızı açtık. Vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz." dedi

        Yıldırım, 2024 yılında 78 ülkede vekaletle kurban kesimi yaptıklarını, yurt içinde ve yurt dışında toplam 757 bin kadar hisseyi Müslümanlara ulaştırdıklarını dile getirerek, "Filistin için de ayrıca bir kurban bağışı topluyoruz. Filistin için kurmuş olduğumuz stantlar vasıtasıyla hizmet üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl Filistin’de 1 milyon 50 bin kişiye kurban paylarımızı ulaştırdık. Bu yıl da Filistin için kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız 11 bin lira karşılığında kurbanlarını vekalet edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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