Çorum'da polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı

Yapılan kontrolde 0,98 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 35 bin 400 lira ceza para cezası uygulandı. Kamyonette yapılan aramada 1 adet kesici alet bulundu.

Kovalamaca sonrası Sülüklüevler bölgesinde bulunan kurban kesim alanında durdurulan kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Y.Ç. (37) ve Ü.T. (31) yaya halde kaçmaya çalıştı.

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