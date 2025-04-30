Çorum'da polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı
Çorum'da uygulamadan kaçan kamyonetteki 3 kişi, polis ekiplerine mukavemetten gözaltına alındı.
Çorum’da uygulamadan kaçan kamyonetteki 3 kişi, polis ekiplerine mukavemetten gözaltına alındı.
Ç.S. (30) idaresindeki 19 ACC 311 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Afet Evleri istikametine kaçtı.
Kovalamaca sonrası Sülüklüevler bölgesinde bulunan kurban kesim alanında durdurulan kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Y.Ç. (37) ve Ü.T. (31) yaya halde kaçmaya çalıştı.
Ekiplere mukavemet gösteren 3 kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Yapılan kontrolde 0,98 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 35 bin 400 lira ceza para cezası uygulandı. Kamyonette yapılan aramada 1 adet kesici alet bulundu.
Trafikten menedilen kamyonet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.