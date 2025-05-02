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        Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:36
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        Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        A.A. (43) idaresindeki 52 BP 771 plakalı otomobilin 12 Nisan’da Ankara-Çorum kara yolu İnegazili kavşağı yakınlarında şarampole devrildiği kazada sürücü ve H.A. (49) ile birlikte yaralanan Halil Ede (46), kazanın ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Halil Ede’nin Samsun Kavak Müftülüğünde şube müdürü olarak görev yaptığı ve hac seminerinden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

        Ede’nin cenazesinin Ordu’nun Korgan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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